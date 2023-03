Claudia Neumerkel: Verbraucherinnen und Verbraucher können sich bis zum Tag vor der mündlichen Verhandlung anmelden. Derzeit steht der Termin der ersten mündlichen Verhandlung noch nicht fest und es ist auch nicht absehbar, wann der Termin seitens des zuständigen Gerichts festgelegt werden wird. Unter Umständen wird der Termin erst in einigen Wochen bekanntgegeben. Die erste mündliche Verhandlung könnte daher auch erst in einigen Monaten stattfinden. Es ist dennoch zu empfehlen, sich trotzdem möglichst frühzeitig anzumelden. Das Register beim Bundesamt für Justiz ist bereits geöffnet. Entscheiden sich Verbraucherinnen und Verbraucher um, können sie such abmelden, bis der Tag der mündlichen Verhandlung abgelaufen ist.