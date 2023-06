"Je weiter Sie in der Hierarchie runtergehen, desto größer ist der Anteil der Ostdeutschen", bestätigt Lengfeld. Das sei bereits Ergebnis mehrerer Studien gewesen und habe mit den Unterschieden im Bildungssystem zwischen Ost und West zu tun. In Ostdeutschland schließen weniger Menschen Abitur und Studium ab, so der Soziologe.

Der Pool an Personen, die für Führungspositionen in Frage kommen, ist in Ostdeutschland geringer. Holger Lengfeld Professor für Soziologe

Für bestimmte Positionen reiche zwar eine Ausbildung und ein interner Aufstieg. Vor allem für höhere Führungspositionen seien Abitur und Studium jedoch oft Voraussetzung. "Der Pool an Personen, die auch in Zukunft für Führungspositionen in Frage kommen, ist in Ostdeutschland geringer als in Westdeutschland", folgert Lengfeld.

Ein Sonderfall seien die Top-Posten der Minister und Staatssekretäre. Da werde wegen der Repräsentationsfunktion auf eine höhere Quote geachtet. Und dort gebe es, bis auf verbeamtete Staatssekretäre, keine Dauerposten. "Der Wahlmechanismus sorgt permanent für einen potenziellen Austausch der Eliten", so Lengfeld.

Dr. Katrin Leonhardt ist in Ostdeutschland geboren. Als Vorstandsvorsitzende der Sächsischen Aufbaubank und ehemalige Direktorin der KfW Bankengruppe in Frankfurt/Main ist sie in Ost und West erfolgreich. Mit 28 Jahren war sie als ostdeutsche Frau die jüngste Referatsleiterin in einer Staatsregierung und vertritt im Interview mit MDR Sachsen deshalb die These: "Es fängt bei einem selber an, indem man sich fragt: Möchte ich meinen Hut in den Ring werfen? Möchte ich den beruflichen Aufstieg wagen und bin ich bereit, mich darauf vorzubereiten und mich zu engagieren, auch mal die extra Meile zu gehen?". Manche Menschen brauchen ihrer Meinung nach höchstens einen Anstupser, um sich eine Führungsrolle zuzutrauen.

Noch drastischer als in den Ministerien ist der Unterschied zwischen ost- und westdeutscher Herkunft in der Justiz. In Sachsen-Anhalt stammen nur zwei der 17 Führungskräfte (11,8 Prozent) gebürtig aus Ostdeutschland. In Sachsen sind es drei von 46 (6,5 Prozent). Die Thüringer Staatskanzlei hat aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken keine separaten Zahlen zur Justiz zur Verfügung gestellt.