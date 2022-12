Wer in Sachsen sein Haus dämmen möchte, soll dafür künftig in den meisten Fällen die Grundstücksgrenze zum Nachbarn überschreiten dürfen. Das Kabinett in Dresden brachte am Dienstag eine entsprechende Änderung des Sächsischen Nachbarrechtsgesetzes in den Landtag ein. Nachbarn, deren Grundstück durch die Dämm-Maßnahme belastet wird, werden demnach unter bestimmten Vorraussetzungen zur Duldung des Überbaus verpflichtet.