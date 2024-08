Immer häufiger geben Familien in Sachsen ihre Kleinkinder in eine Kinderkrippe. Der Anteil der betreuten Kinder bis drei Jahre ist in den vergangenen zehn Jahren um 15 Prozent gestiegen. Drei Viertel der heute Ein- bis Dreijährigen besuchen eine Kita oder Kindertagespflege.

Doch trotz dieses Trends schließen Kitas in Sachsen. "Weil es zu weniger Geburten kommt", sagt die Vorsitzende des Sächsischen Erzieherverbandes (SEV), Katja Reichel. So stieg zwar der Anteil der betreuten Kinder, doch insgesamt werden weniger Kinder betreut als noch 2019. "Wir sind jetzt wie Anfang der 1990er-Jahre in geburtenschwachen Jahrgängen und die fehlen uns dann wirklich", so Reichel. Jetzt seien die geburtenschwachen Jahrgänge der Wendezeit dran, eigene Kinder zu bekommen. Wenn diese Eltern nicht geboren wurden, fehlen eben auch deren Kinder, so die SEV-Vorsitzende, die selbst stellvertretende Leiterin einer Kita ist. Aber die verbliebenen Eltern geben ihre Kinder häufiger in Betreuung, teilweise schon ab der achten Woche.