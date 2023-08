Sie zählt auf: "Man musste eine Vorausbildung haben. Man kriegt bis heute keine Ausbildungsvergütung. Und was bis heute ein großes Problem ist, ist die Anerkennung von Fachkräften." Das gehe sogar so weit, dass einzelne Bundesländer die Ausbildungen von Erziehern aus anderen Bundesländern nicht anerkennen würden – und das, obwohl Schätzungen zufolge mehr als 300.000 Fachkräfte in dem Bereich fehlten.