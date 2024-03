Tausende Menschen in Leipzig

In Leipzig werden nach Angaben des Ordnungsamts etwa 2.500 Menschen zur Kundgebung mit anschließendem Demonstrationszug erwartet. Es werde deshalb in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Innenstadt kommen.

Die Versammlung beginnt am frühen Nachmittag auf dem Richard-Wagner-Platz. Der Aufzug soll dann über den Innenring vorbei am Hauptbahnhof und Augustusplatz zum Neuen Rathaus führen. Dort soll bei einer Zwischenkundgebung ebenfalls eine Petition übergeben werden. Danach geht es laut Ordnungsamt über den Thomaskirchhof und Markt zurück zum Richard-Wagner-Platz.

Robin Rehse vom Bündnis "Wir fahren zusammen" in Leipzig, sagte, die Arbeitsbedingungen im ÖPNV seien zu schlecht. Das behindere einen ökologischen Nahverkehr. "Soziale Fragen und Klimafragen hängen zusammen", so Rehse. "Wir haben erkannt, dass eine Verkehrswende nur mit guten Arbeitsbedingungen möglich ist. Was nützt ein ökologischer Nahverkehr, wenn niemand da ist, der Busse oder Bahnen fährt?", sagte die Aktivistin. Deshalb streike man zum ersten Mal zusammen.

Eventuell LVB-Notfahrplan auch für den Nachmittag

Auch die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) werden seit Freitagmorgen bestreikt. Wie deren Sprecher, Marc Backhaus, MDR SACHSEN sagte, konnte trotz des Streiks bisher ein Notfahrplan für die wichtigsten Bus- und Straßenbahnlinien angeboten werden. Mehr Fahrerinnen und Fahrer als erwartet hätten ihren Dienst angetreten. Da die Schicht dieser Fahrer bald wechsele, sei die Planung für den restlichen Tag allerdings noch unklar. Man müsse abwarten, wie viele Fahrer ihre Schicht am Nachmittag und Abend antreten werden und dann könne erst ein weiterer Notfahrplan erstellt werden, so Backhaus weiter.

Bildrechte: imago images/Manfred Segerer

Heike Hessel, Bahnfahrerin aus Leipzig, sagte zu MDR SACHSEN, sie wünsche sich vor allem eine geringere Belastung im Job. Die sei in den vergangenen Jahren immer größer geworden. "Man ist wirklich fertig, wenn man nach Hause kommt. Ich wünsche mir mehr Erholungszeiten, gerade nach Nachtschichten und geteilten Diensten." Das Lohnplus allein reiche nicht aus, so Hessel: "Was nützt mir viel Geld, wenn mein Körper kaputt ist?"

Bundesweiter Streiktag

Die Aktionen in Dresden und Leipzig finden im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags statt, der den Höhepunkt der gemeinsamen Kampagne von Gewerkschaft und Klimaaktivisten bildet. Schon seit mehr als einem Jahr arbeiten die Beteiligten nach eigenen Angaben an "Wir fahren zusammen". In den vergangenen Monaten haben sie zusammen Unterstützung für gemeinsame Forderungen organisiert und Unterschriften in den Betrieben und in der Öffentlichkeit gesammelt.