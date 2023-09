Nun brauche es den nächsten Schritt: eine höhere Taktdichte und mehr Bus- und Schienenfahrzeuge in den ländlichen Regionen. In der Realität seien die kommunalen Verbände im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs jedoch unterfinanziert. Kretschmer sagte, diese Unterfinanzierung werde auch in den kommenden Jahren weiter wachsen. Hierüber wolle er demnächst in Berlin mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprechen. "Wir werden ihm deutlich machen, dass das so nicht laufen wird", so Kretschmer.