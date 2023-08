ÖPNV Sachsens Verkehrsverbünde registrieren mehr Fahrgäste durch Deutschlandticket

Hauptinhalt

Am 1. Mai ist das Deutschlandticket gestartet. Für 49 Euro im Monat steht Nutzern damit der gesamte Nahverkehr in Deutschland offen. Die Verkehrsverbünde in Sachsen verzeichnen seitdem mehr Fahrgäste. Doch es gibt auch Kritik und Forderungen nach mehr Geld vom Staat.