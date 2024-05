Sabine Wolfram: Mein Fazit ist durchaus positiv. Wir haben hart dafür gearbeitet, das muss man sagen, und gute Unterstützung gehabt. Aber ich denke, wir haben unseren Platz hier in der Museumslandschaft erobert und können stolz sein, was wir in den letzten Jahren an Sonderausstellungen, Veranstaltungen und dergleichen angeboten haben. Ein ehemaliger, leider inzwischen verstorbener Chemnitzer hat dazu einmal gesagt, wir wären der Salon der Stadt Chemnitz geworden.

Bildrechte: LfA/smac, László Farkas