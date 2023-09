"Die Schäden an den Zügen betreffen beispielsweise den Antrieb oder die Klimaanlagen, sowie gerissene Frontscheiben, die durch starke Temperaturschwankungen entstanden sind", so eine Bahnsprecherin. Die Beschäftigten in den Werkstätten arbeiteten "mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden. Die personelle Lage habe sich "stabilisiert und die Arbeiten können wieder in voller Besetzung erfolgen". Die Sprecherin: "Ein Großteil der Fahrten der S10 sind in der nächsten Woche wieder möglich." Festzuhalten bleibt: "Die vorhandene Reserve hat bei dem ungewöhnlich hohen Schadstand der Züge leider nicht ausgereicht."



Ein Nutzerin des MDR widerspricht den Angaben der Bahnsprecherin und verweist auf vier in Folge ausgefallene S-Bahnen am Sonntagvormittag. Die Frau wollte von Stötteritz nach Grünau fahren. Auch am Montagnachmittag waren einzelne Fahrten, unter anderem auf der S1 und der S2, als gestrichen gemeldet.