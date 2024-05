Der Angriff in Dresden sei "eine neue Qualität" und dürfe nicht unwidersprochen bleiben, forderte Kretschmer. Der wachsenden Aggressivität und zunehmenden Gewalt innerhalb der Politik und Bevölkerung gelte es etwas entgegenzusetzen. Kretschmer hatte am Sonntag in Berlin an einer Demonstration gegen Gewalt teilgenommen.