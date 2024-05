Der knapp drei Jahre alte Lokalmatador "Rudi" mit Herrchen Matthias Kukard aus Torgau war bereits zum dritten Mal dabei. Im vergangenen Jahr lief es nicht so gut für ihn, erzählte Kukard. "Da war er ganz schön abgelenkt." Eine Wurfhand mit Ball war auch in diesem Jahr das Geheimrezept der Familie - und dieses Mal war die Strategie von Erfolg gekrönt. "Rudi" schaffte es bis ins Finale und belegte insgesamt den vierten Platz mit einer Zeit von 5,22 Sekunden. Zum Vergleich: Siegerin "Peaches" schaffte die Strecke in 4,84 Sekunden. Sie wiederum trennte von der Zweitplatzierten "Lara" nur eine Zehntelsekunde.

In diesem Jahr fand das Dackelrennen erstmals mit einer Lotterie statt. Wie Organisatorin Steffi Klopf nach der Veranstaltung mitteilte, werden insgesamt 710 Euro an die Elternhilfe für krebskranke Kinder e.V. in Leipzig gespendet. "Das ist eine Wahnsinnssumme. Damit hätten wir nicht gerechnet", sagte sie. Knapp 500 Euro seien durch die Lotterie zusammengekommen. Den Rest haben die Organisatoren selbst sowie zwei Schausteller, zwei Lotteriegewinner und der Torgauer Oberbürgermeister dazugegeben, so Klopf.