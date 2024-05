Ein Jahr nach Fund eines Toten in einem leerstehenden Getreidespeicher im Lindenauer Hafen muss sich ein 20-Jähriger vor Gericht verantworten. Dem aus Leipzig stammenden Angeklagten wird zur Last gelegt, sein Opfer Juni 2023 getötet zu haben. Die Anklage geht von einem heimtückischen Mord aus Habgier in Tateinheit mit besonders schwerem Raub aus. Das Landgericht Leipzig hat insgesamt 13 Verhandlungstermine bis in den Oktober angesetzt.