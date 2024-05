Am Sonntagabend erreichte MDR SACHSEN folgende Nachricht von Janina Schikade: "Wir haben ein neues schönes Zuhause gefunden für die zwei Collies. Sie werden bei einem jungen Pärchen in Bayern leben. In einem Haus mit großen Grundstück." Die Inhaberin eines Hunde-Salons bedankt sich bei allen Menschen, die sich um eine Vermittlung bemüht haben. Nach dem Hilferuf bei MDR SACHSEN waren zahlreiche Angebote bei Janina Schikade eingegangen. Wichtigste Bedingung: Die Hunde sollen zusammenbleiben und nicht getrennt werden.