17.03.2024 – Ein Fenster im Haus von Joachim Stade, Stadtratskandidat für die LINKE in Waltershausen, Thüringen, wird mit einem Stein eingeworfen. Er vermutet ein politisches Motiv: "Den Steinwurf in den Wohnbereich meines Hauses kann ich nur in Zusammenhang mit meinem kürzlich begonnenen Engagement für die Linke Liste des Stadtrates und gegen die Zunahme rechten, menschenverachtenden Gedankengutes sehen."

24.02.24 – In Suhl werden die Scheiben mehrerer Parteibüros eingeworfen. Betroffen sind die LINKE, die Grünen und die SPD. Bildrechte: Wahlkreisbüro Frank Ullrich

23.02.24 – Eine unbekannte, feste Substanz wird an ein AfD-Wahlkreisbüro in Nordhausen verschickt. Ein Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

19.02.24 – Ein Brandanschlag wird auf das Wohnhaus von SPD-Politiker Michael Müller in Waltershausen verübt. Die Täter zünden den Eingangsbereich des Hauses und ein davor geparktes Auto mit Hilfe von Brandbeschleuniger an. Müller selbst ist zum Zeitpunkt des Anschlags nicht zu Hause, stattdessen schläft eine Familie mit Baby in dem Haus.

Bildrechte: Michael Müller

02.02.24 – Der 18-jährige Sohn des Dessauer AfD-Stadtrates Lutz Büttner wird angegriffen. Fünf Angreifer schlagen und treten auf ihn ein, er wird schwer an Kopf, Hand und Auge verletzt. Für ein politisches Motiv habe es der Polizei zufolge keine Anhaltspunkte gegeben.

08.01.24 – Vor dem Parteibüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Holger Mann in Delitzsch werden Kadaverreste und Innereien von Tieren ausgekippt. Die Täter bleiben unerkannt, drei Monate später übernimmt der Staatsschutz die Ermittlungen.

03.05.2023 – Ein Brandanschlag wird auf das SPD-Bürgerbüro des Hallenser Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby und der Fraktionschefin der Sozialdemokraten im Landtag Katja Pähle verübt. Der Täter wird noch vor Ort gefasst und später in die Psychiatrie eingewiesen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch

Diaby war in den vergangenen Jahren mehrfach bedroht oder sein Büro angegriffen worden. 2020 wurde auf sein Büro geschossen. Wenig später schickte ihm eine rechtsextreme Gruppe Morddrohungen.

Auch in den anderen Bundesländern sind 2024 und im vergangenen Jahr immer wieder Politiker angegriffen worden. Oft trifft es dabei Kommunalpolitiker. So wurden ein Tag vor dem Angriff auf Matthias Ecke in Dresden zwei Grünen-Politiker in Essen auf dem Heimweg von Passanten zunächst freundlich angesprochen, dann jedoch beleidigt und körperlich attackiert.