Auffällig sind aber die Raubstraftaten an Gleichaltrigen, zumeist durch Gruppen begangen. Mit 112 Fällen lagen diese 2022 deutlich über dem Durchschnittswert der Vorjahre mit 73 polizeilich erfassten Fällen.

Im November hat die Polizeidirektion Dresden für dieses Phänomen eine eigene Sonderkommission gegründet, die "SOKO Juventus". Deren Leiterin ist die Kriminalhauptkommissarin Nadine Schaffrath. Sie erklärt: "Es handelt sich um das sogenannte 'Abziehen', um mal die Jugendsprache zu verwenden, von beispielsweise Bargeld, Airpods (Anm. d. Red.: hochpreisige Kopfhörer) oder Markenbekleidung und so weiter. (…) Es mag sein, dass es dieses 'Abziehen' schon immer gegeben hat, aber in dem Ausmaß sicherlich nicht und bei uns kommt noch hinzu, dass die Gewalt eine große Rolle spielt." Die Hemmschwelle der Gewaltanwendung sei gesunken.

Die SOKO-Leiterin empfiehlt Betroffenen solcher Raubüberfälle, nicht zu versuchen, sich zur Wehr zur setzen, sondern die geforderten Gegenstände widerstandslos herauszugeben. Das garantiere zwar nicht, unverletzt und vergleichsweise glimpflich aus der Situation herauszukommen, verringere aber das Risiko. Entsprechende Empfehlungen ergingen auch durch das Landesamt für Schule und Bildung an Schulleitungen in Dresden.

Raubstraftaten durch junge Tatverdächtige - oft in Gruppen begangen - haben in Sachsen deutlich zugenommen. Bildrechte: imago/photothek

Als Erfolg wertet Kriminalhauptkommissarin Nadine Schaffrath die hohe Aufklärungsquote ihrer SOKO, begünstigt durch das jugendtypische Vorgehen der Tatverdächtigen mit wenig Rücksicht auf das Risiko, identifiziert werden zu können: "Wir haben in den vier Monaten SOKO-Arbeit bereits 117 unterschiedliche Tatverdächtige ermitteln können. Davon befinden sich sieben in Untersuchungshaft und vier sind gegen Auflagen noch auf freiem Fuß. Das sind die, gegen die wir die Ermittlungsarbeit priorisieren, weil das solche sind, die mehrere Taten begangen haben und wo eine erzieherische Maßnahme nicht mehr greift. Wenn wir die von der Straße kriegen, reduzieren wir auch die Nachahmungseffekte." Die SOKO müsse irgendwann mal ein Ende haben - Ziel sei es, das Phänomen zurückzudrängen, möglichst auf ein "erträgliches Maß", so Schaffrath.