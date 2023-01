Stichwort: Häuser des Jugendrechts In sogenannten Häusern des Jugendrechts arbeiten staatliche Träger wie Jugendgerichtshilfe, Polizei und Staatsanwaltschaft eng unter einem Dach zusammen. Auch soziale Verbände sind häufig beteiligt. Das Ziel dieser Einrichtungen ist die Bekämpfung und Prävention von Jugendkriminalität.



In Deutschland gibt es mehr als 40 Häuser des Jugendrechts, unter anderem in Frankfurt am Main, Kassel, Leipzig, Göttingen und Bautzen. Das erste wurde vor knapp 25 Jahren als Modellprojekt in Stuttgart eröffnet.