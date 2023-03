Die Silvesterkrawalle in Berlin hatten die Diskussion über Straftaten gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte erneut befeuert. Anders als viele andere Deliktarten waren diese in Sachsen schon während der Corona-Pandemie gestiegen, was aber wohl auch durch die erhöhte Kontrollintensität zu erklären ist, unter anderem bei nicht angemeldeten Versammlungen. Sperrt sich eine Person gegen eine Diensthandlung, ohne die Beamten körperlich zu attackieren, kann das als "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" angezeigt und erfasst werden.