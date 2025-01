"Wir müssen uns fragen, was es mit unserem Verständnis vom Tod macht, wenn wir in dieser Art und Weise eine neue Form der digitalen Unsterblichkeit schaffen", sagt sie. Eine zweischneidige Medaille auf dem Weg der Trauerverarbeitung: "Vielleicht kann die Technologie dabei helfen, Abschied zu nehmen", sagt Buyx. Die Kommunikation mit einer KI könne Sehnsüchte nach der verlorenen Person stillen. "Auf der anderen Seite kann es auch dazu führen, dass man nicht mehr richtig von der Trauer loskommt."

Heute sind sprachbasierte KI-Systeme wie ChatGPT schon kaum mehr aus dem Alltag wegzudenken. KI-Entwickler Richard Socher sieht die Technologie und den Fortschritt eher pragmatisch: "Letztlich kann die KI fast alles, wofür sie sehr, sehr viele Trainingsdaten hat", sagt er und geht noch einen Schritt weiter: "Wir befinden uns momentan am Anfang eines KI-Zeitalters, ähnlich wie die Steinzeit oder die industrielle Revolution. Und das wird fast alles in unserem Leben verändern."

Socher kommt ursprünglich aus Dresden, hat in Leipzig Computerlinguistik studiert und später in Stanford als einer der ersten in Bereichen der künstlichen neuronalen Netze für Sprachverarbeitung geforscht und dissertiert. Heute lebt er im Silicon Valley in den USA, 2020 gründete Socher You.com, ein Unternehmen zur Entwicklung der KI-basierten Suchmaschine.