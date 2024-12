"Man will aus der Reihe tanzen"

Unsere Bestattungs- und Trauerkultur hat sich stark gewandelt: Jahrzehntelange Traditionen werden brüchig, bestehende Konventionen kritisch hinterfragt. Der Wunsch nach Autonomie, Selbstbestimmung und Individualität wird auch im Bestattungswesen immer deutlicher sichtbar: Urnen und Särge werden bunt und kompostierbar und Beerdigungen zur lebensfrohen Party; Gräber finden sich auf naturnahen Wiesen und in Wäldern und Grabsteine samt ihren Inschriften zeigen sich persönlicher, selbstdarstellerischer und teilweise sogar humoristisch.

'Guck nicht so blöd, ich würde auch lieber am Strand liegen' kann man da schon mal auf dem Grabstein lesen. "Das sind ja Haltungen, die man auf dem Friedhof nicht erwartet", sagt Soziologe Thorsten Benkel von der Universität Passau. "Man möchte demonstrieren: Hier liegt jemand, der war anders. Der war outside the box sozusagen."

KI wird unsere Trauerkultur rasant verändern

Gemeinsam mit seinem Kollegen Matthias Meitzler erforscht Benkel seit Jahren den Wandel der Bestattungs- und Trauerkultur. Mehr als 1.200 Friedhöfe haben sie dafür schon besucht. Das Ergebnis: Der Friedhof als klassischer Ort der Trauer hat zusehends ausgedient. "Dass Menschen einen Ort der Trauer brauchen, bedeutet nicht, dass dieser Ort der Friedhof sein muss." Delokalisierung nennt das die Forschung dann, wenn die Trauer eben nicht mit einem bestimmten Ort wie zum Beispiel dem klassischen Grab oder eben dem Friedhof verbunden ist. "Und wiederum andere sagen: Ich brauche diesen Ort gar nicht." Bildrechte: Thorsten Benkel

Gar keinen Ort also. "Die Digitalisierung greift da ganz stark um sich. Der Ort der Trauer ist in Zukunft das Internet und nicht mehr der Friedhof", sagt Thorsten Benkel. Die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz werden die Trauerkultur in Zukunft weiter rasant verändern. Und dabei stehen wir erst am Anfang.

Unsere eigene Stimme aus dem Jenseits

Diese Branche namens Digital Afterlife Industry boomt, ständig gibt es neue technologische Fortschritte und Weiterentwicklungen. "Es ist abzusehen, dass wir bald mehr Daten von Verstorbenen als von Lebenden in der Cloud liegen haben", prognostiziert Jessica Heesen, Leiterin des Forschungsschwerpunkts Medienethik, Technikphilosophie und KI am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen. Bildrechte: MDR/Jessica Heesen

Inzwischen gibt es bereits einige KI-gestützte Angebote privater Unternehmen, mit denen wir und unser Wesen, unsere Persönlichkeit nicht ganz aus der Welt verschwinden, sondern auf gewisse Weise digital konserviert werden.

Zum einen Chatbots, die wie eine Art individualisiertes Alexa funktionieren und mit Mails und Chatnachrichten, Videoaufnahmen und Erzählungen eines Menschen gefüttert werden können. Nach dem Tod können die Chatbots dann als Stimmen aus dem Jenseits mit den Hinterbliebenen in Kontakt treten und beispielsweise Fragen beantworten und Ratschläge geben, Geburtstagsgrüße verkünden oder eine kleine Geschichte aus dem Leben erzählen.

Zum anderen ermöglicht die Künstliche Intelligenz es sogar, dass Verstorbene als dreidimensionale Avatare auftreten, mit denen man – mithilfe einer VR-Brille – in Kontakt treten kann.

Selbsttest: Mein digitales Ich nach dem Tod

"Wenn Sie das sozusagen schon für ihr Leben nach dem Tod vorbereiten wollen, dann können Sie diese ganzen Daten einfach sammeln – aus ihren E-Mails, aus ihren Chats, aus ihren sozialen Medien. Und dann wird daraus eine schöne neue Daniela gemacht", erklärt Jessica Heesen der MDR Wissen-Reporterin Daniela Schmidt die Anwendung eines Chatbots.