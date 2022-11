Im Jahr 2003 ist mit dem Bau der A 72 von Chemnitz Richtung Leipzig begonnen worden. Zur Fußball-WM in Deutschland drei Jahre später wollte man mindestens in Borna sein. Das hatte so nicht geklappt — aus zwei wichtigen Gründen, so Winter. Es habe nur halbseitig gebaut werden können, weil der Verkehr auf der Bundesstraße weiter rollen musste. "Und wir haben den Tagebau, der mit seinem schlechten Baugrund uns hier vor große Herausforderungen stellt."