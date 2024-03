Bildrechte: Barbara Brähler

Renovierungsbedarf Schüler in Borna protestieren: "Die Schule fällt in sich zusammen"

02. März 2024, 11:28 Uhr

Das Gymnasium "Am Breiten Teich" in Borna ist ein wunderschönes Gebäude. Gebaut im Jugendstil, macht die denkmalgeschützte Schule - direkt am Wasser - von außen ganz schön was her. Doch im Innern scheint die Bildungseinrichtung schon bessere Tage gesehen zu haben. Grund genug für Schüler, Lehrer und Eltern gegen die baulichen Missstände lautstark zu protestieren.