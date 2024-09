Ist das West-Nil-Virus gefährlich für den Menschen? Ältere Menschen sowie Personen mit Immunschwäche sind besonders gefährdet, schwere Verläufe zu entwickeln. Vor allem ältere Menschen sowie Personen mit einer Vorerkrankung des Herz-Kreislauf-Systems oder einer Immunschwäche sind gefährdet, an einer schweren Erkrankung an West-Nil-Fieber zu versterben. In Deutschland kann es im Sommer und Herbst vor allem in den südlichen Regionen Ostdeutschlands zu einer Erkrankung an West-Nil-Fieber kommen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung