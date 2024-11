Die geplanten Investitionen in die Wasserstofftechnologie in Sachsen haben einen Rückschlag erlitten. Der wichtige Investor HH2E hat nach eigenen Angaben Insolvenz angemeldet. Der Unternehmenssprecher sagte, dass eine britische Investmentfirma die Finanzierung des geplanten Baus zurückgezogen habe. Jetzt muss sich HH2E einen neuen Partner suchen. Die " Leipziger Volkszeitung " hat darüber zuerst berichtet.

Das Unternehmen wollte 2025 mit dem Bau eines Wasserstoffkraftwerks in Thierbach bei Borna beginnen. Mit dem dort produzierten grünen Wasserstoff sollten unter anderem Flugzeuge am Flughafen Leipzig/Halle betankt werden. Auch beim Bau mehrerer Gas-Kraftwerke der Leag in der Lausitz war HH2E beteiligt. Die Kraftwerke sollten später auf Wasserstoff umgerüstet werden.