Während der Gesetzgebungsprozess für das nationale Wasserstoffkernnetz im ersten Halbjahr 2024 in die letzte Runde und Sachsen-Anhalt die ersten Ausschreibungen für die Transportrouten "Green Octopus" und "Doing Hydrogen" startet, blicken die Abnehmer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen darauf, wie sie die "Abfahrten" von der künftigen "Wasserstoff-Autobahn" gestalten. Sie bereiten sich zudem schon jetzt auf den künftigen Fachkräftebedarf vor: Eine erste Studie dazu läuft dem Wasserstoffwirtschaft-Netzwerk Hypos bereits; in Sachsen-Anhalt bieten Universitäten und Hochschulen dazu gemeinsam erste Weiterbildungen an. Außerdem in Arbeit: die erste Wasserstoff-Auktion von Hintco und EEX, bei der es darum geht, Wasserstoffderivate in größeren Mengen zu importieren.



Viele Projekte sind auf dem Weg gebracht. Fast alle sind laut Hypos-Geschäftsführer Johannes Wege vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds und den damit verbundenen Kürzungen betroffen, hofften auf "schnellstmögliche Klärung und Planungssicherheit".



Bis zum Spatenstich, zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in großen Dimensionen oder zum Import von Wasserstoff in größeren Mengen wird es aber Wege zufolge noch bis zu zwei Jahre dauern. Eine große Hürde, auf die er verweist: "Grüner Wasserstoff funktioniert nur mit grünem Strom. Im ersten Halbjahr 2023 wurde in Sachsen und Thüringen kein einziges Windkraftrad aufgestellt. Es funktioniert nicht, wenn wir nicht mehr Windkrafträder bauen."



Dabei gibt es in den mitteldeutschen Ländern offenbar einige ideale Standorte für die Wasserstoffproduktion – zumindest nach Ansicht der Firma HH2E, die vier Orte in der Region ausgemacht hat. Für einen der potenziellen Standorte, Thierbach in Sachsen, könnte laut HH2E-Sprecher Luis Ramos in diesem Jahr die finale Investmententscheidung fallen. Geplant ist eine Einspeisekapazität von 100 MW bis 2025.



Schon jetzt setzen Unternehmen am Flughafen Leipzig-Halle wie die DHL Group große Hoffnungen in die in Thierbach geplante Anlage. Der dort produzierte Wasserstoff soll in die Produktion von eSAF fließen – das ist Kraftstoff für Flugzeuge. Eine entsprechende Produktionsanlage soll in Böhlen-Lippendorf entstehen. 2024 könnte auf dem Weg zur Entwicklung von klimaschonendem Flugbenzin ein wichtiges Jahr werden. Rund um den Flughafen Leipzig/Halle hat sich aktuell das Zentrum für klimaneutrales Fliegen gegründet. Das möchte 2024 das Projekt inklusive Finanzierung detailliert geplant haben und der Öffentlichkeit vorstellen. Ziel ist der Beginn einer groß angelegten Produktion von klimaschonendem Kraftstoff – spätestens im Jahr 2029.