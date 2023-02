Nach dem Brandanschlag auf vier Fahrzeuge des Staatsbetriebs Sachsenforst in Leipzig ist am Sonntag ein Bekennerschreiben aus dem linksautonomen Milieu veröffentlicht worden. Auf der Webseite Indymedia wird der Anschlag in Zusammenhang mit den Protesten um die Rodung des Heidebogens ("Heibo") bei Dresden gestellt. "Wir haben uns entschieden den Sachsenforst als Hauptverantwortlichen für die Räumung und Rodung anzugreifen. Wir leisten damit unseren Beitrag zu den Kämpfen weltweit, die sich gegen die Zerstörung stellen", heißt es in dem Schreiben.