Ein großes Banner flattert in einem Wald der Laußnitzer Heide bei Ottendorf-Okrilla im stürmischen Wind. "Wald statt Kies" steht in großen grünen Buchstaben darauf. Aufgehängt haben es junge Klimaschützer, die hier in einem Dutzend Baumhäusern bei Wind und Wetter ausharren. Sie protestieren seit 16 Monaten gegen den Kiestagebau Würschnitz West. Dieser soll erweitert werden, mehrere Hektar Wald sollen dafür weichen.