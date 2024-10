Bürgermeister Lothar Schneider sagte MDR SACHSEN: "Noch steht nichts auf dem Plan, es gibt auch keinen Hinweis darauf." Liege etwas vor, dann würde man den Antrag noch in diesem Jahr behandeln. Der parteilose Schneider meinte: "Ich finde das Projekt gut, es ist aber ohne unser Wissen umgesetzt worden, man kann so etwas doch absprechen." Er erfuhr es aus der Zeitung: "Ich bin weder bisher auf diesem Grundstück gewesen noch bin ich zu einer Eröffnung eingeladen gewesen". Ohnehin hätte ihm besser gefallen, wenn der Garten neben dem öffentlich zugänglichen Rosengarten der Gemeinde entstanden wäre.

Der neue Naturgarten ist nicht öffentlich zugänglich, rundherum stehen andere Eigenheime. Selbst, wenn man dort durchgehen würde, stünde man vor einem verschlossenen Tor mit Vorhängeschloss, sagt ein Anwohner des Ortes zwischen Bad Düben und Eilenburg. Er merkt weiter an: "Der Naturgarten ist eine schöne Sache, aber er muss öffentlich zugänglich sein, man kann nicht erwarten, dass man da überhaupt durch fremde Grundstücke zu dem Naturgarten kommt. So wie ich es gehört habe, ist es kein öffentlicher Garten, sondern bloß ein Vereinssitz."

Das Projekt, an dem laut Staatskanzlei 238 Laußiger beteiligt waren, entstand maßgeblich durch den Verein "HeimatHerzen". Vereins-Chef ist Florian Kern, der auch schon für das Bürgermeister-Amt in Laußig kandidierte. Er setzt sich für ein aktives Dorfleben ein und will besonders Kindern und Jugendliche ökologische Zusammenhänge beibringen. Gegenüber MDR SACHSEN wollte sich Kern nicht äußern. Geplant hat er am "Treffpunkt am Naturgarten" ein Sommerkino, Kochkurse, Vereinsversammlungen, einen Glühweinabend - und eine Ortschaftssitzung.