In Eilenburg läuft seit Sonnabend 12 Uhr das alljährliche 24-Stunden-Spendenschwimmen. Wie Schwimmhallen-Leiter Michel Müller MDR SACHSEN erklärt, können bis Sonntag, 12 Uhr, Schwimmerinnen und Schwimmer aller Altersklassen in der Halle so viele Bahnen wie möglich schwimmen. Damit sammeln sie Geld für einen guten Zweck. Für alle Kinder gebe es Tapferkeitsmedaillen. Aus der Erfahrung vergangener Jahre weiß Müller: Auch nachts kommen die Leute in die Halle: "Wir haben durchaus Stoßzeiten. Aber selbst nachts gibt es Hotspots. Da kommen Menschen kommen, die viel viel Strecke schwimmen wollen."