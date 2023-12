Sechs Jahre lang war das Petra Wartenbergs Aufgabe. Wichtige Veranstaltungen und Feste der Stadt hat sie mit dem Trompetenspiel eröffnet: "Mir hat das so viel Spaß gemacht, man lernt so viele Leute kennen, auch tolle Leute. Ich bin mittlerweile mit so vielen befreundet und weiß, wohin ich mich wenden kann." Unter anderem kenne sie auch den Bürgermeister persönlich. "Und das ist ja auch nie schlecht", sagt Wartenberg.

Am Freitagabend wird die 25-Jährige den Adventsmarkt zum letzten Mal eröffnen: "Irgendwann muss mal jemand Neues gefunden werden, vor allem, weil die Türmerstochter der Sage nach so circa 14 oder 12 war. Man kann das halt nicht mehr so verkörpern, wenn man schon ein bisschen älter ist." Eine jüngere Türmerstochter musste also gefunden werden. Gar nicht so leicht, sagt Bärbel Felgner, die bei der Stadt für die Suche verantwortlich war: "Ich hatte schon Bedenken, dass wir keine Türmerstochter mehr haben. Wir haben hier kein Brauchtum. Gerade Delitzsch ist eine Stadt, wo immer zugezogene Bürger waren, aufgrund der Arbeit, des Jobs."