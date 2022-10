Wie die Polizei Leipzig am Sonntag mitteilte, hatten sich zu der Kundgebung Teilnehmer im "niedrigen dreistelligen Bereich" eingefunden, beim Gegenprotest Personen im "mittleren zweistelligen Bereich". Teilnehmer des Gegenprotestes hätten sich unter die Hauptversammlung gemischt und die Redner bei "Pax Europa" mit Zwischenrufen und Trillerpfeifen gestört, so die Polizei.



Die Stimmung habe sich im Laufe des Nachmittags aufgeheizt. Die zunächt verbalen Attacken beider Lager seien in Handgemenge übergegangen. Aus den Reihen der Gegendemonstranten seien Eier in Richtung der islamfeindlichen Kundgebung geworfen worden. Dabei sei niemand getroffen worden. Die rund 50 eingesetzten Beamten versuchten nach Angaben der Polizei, die Lager zu trennen.

Michael Stürzenberger bei seiner Rede auf der Kundgebung von "Pax Europa" am 22. Oktober in Leipzig. Bildrechte: xcitePRESS