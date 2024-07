In Oschatz startet am MIttwoch die Weltmeisterschaft im Segelkunstflug. Insgesamt werden 55 Piloten aus der ganzen Welt bei dem Wettbewerb antreten, wie die Veranstalter mitteilten. Bis zum 10. August läuft die Weltmeisterschaft, die erstmals seit 30 Jahren wieder in Deutschland stattfindet.

Der Oschatzer Oberbürgermeister David Schmidt sagte MDR SACHSEN, die Stadt freue sich auf die internationalen Gäste. So soll es einen Empfang auf dem Marktplatz geben und weitere Veranstaltungen rund um die Wettkämpfe. "Ich hoffe, die Piloten haben genug Zeit, um auch die Stadt kennenzulernen und sind nicht nur in der Luft", so Schmidt. Es sei "verrückt, was die Piloten da leisten."