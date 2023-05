Im Internet kursieren inzwischen jedoch so einige, teils wilde Gerüchte. Das treffe den Zoo hart, sagte Zoodirektor Junhold und ergänzt, "und macht uns auch betroffen. Ich kann die Fans nur bitten, Maß zu halten und bei ihren Äußerungen zu überlegen."

Jörg Gräser selbst war für den MDR bisher nicht zu erreichen. Die langjährige Zoobesucherin Babette Wernecke hatte kürzlich erst mit ihm telefoniert. Sie sagte dem MDR: "Ich bin der Meinung, er ist ein gebrochener Mann. Und dass es die so kalt lässt und sie einen jahrelangen Tierpfleger so abspeisen, erschüttert mich. Es kam kein Dankeschön in keinem Post."