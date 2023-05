Das Portal stellte die Totgeburten in Zusammenhang mit der Versetzung von Tierpfleger Jörg Gräser, der seit mehr als 30 Jahren für die Löwen-Pflege zuständig war. Dem Bericht zufolge soll es fachliche Auseinandersetzungen zwischen Gräser und der Bereichsleitung im Afrika-Revier gegeben haben, die sich um Fragen der Fütterung und der Zuchtbedingungen der Löwen zugetragen haben sollen. In deren Folge soll Gräser seine Funktion verloren haben. Dazu machte der Zoo auch am Montag keine Angaben.