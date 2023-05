2004: Jörg Gräser hat ein Löwenjunges auf dem Arm. Das Baby wird später auf den Namen Malik getauft. Bildrechte: dpa

Dagmar Betzin:

Liebes Zooteam, danke dass es ein Statement gibt. Aber verstehen Sie, dass die "Fangemeinde" schon Fragen hat, wenn ein Symphatieträger wie Herr Gräser plötzlich von der Bildfläche verschwindet!! Uns wurde der Eindruck vermittelt, dass er zu den Löwen, besonders Kigali und auch zu den anderen Tieren, ein sehr gutes Verhältnis hatte! Beeindruckend seine wundervollen Basteleien und wie er mit Kigali umgegangen ist!! Sicher können wir uns kein Urteil über die Gründe seiner Versetzung erlauben, aber wenn man nur einen Teil der Berichte glauben kann, muss es Differenzen gegeben haben. Und da er auch in der Öffentlichkeit stand, sollte auch mit Fragen öffentlich umgegangen werden!



Anja Köbke:

Ich fand schon etliche Umbesetzungen in der Vergangenheit schade, da auch die Tierpfleger Herz und Blut nicht nur in die Tierpflege stecken, sondern auch in die Sendung. Die einen sind dann eben mehr sympathisch, die anderen weniger. Aber ein Herr Gräser gehört einfach zu den Löwen. Er kennt die Tiere einfach. Es würde mich wirklich sehr interessieren, wie er im privaten davon denkt.



Danie Wolf:

Tja, wie in fast jedem Unternehmen, werden die Mitarbeiter, die auf Missstände hinweisen, irgendwann "kaltgestellt". Traurig, dass man so mit langjährigen und immer ihre Arbeit mit Herzblut machenden Mitarbeitern umgeht.



Heike Glöckner-Wenzel:

Mit dieser überheblichen und kalten Stellungnahme hat sich der Zoo Leipzig selbst einen Bärendienst erwiesen. Hier wird gerade das jahrelang aufgebaute Bild, das die Zuschauer hatten, zerstört. Ich bin sehr enttäuscht und hoffe Jörg Gräser kommt da gut durch.



Sabine Bauch:

Jörg Gräser ist und bleibt das Aushängeschild des Leipziger Zoos, solange er ja und Amen gesagt hat. Wenn ein Tierpfleger jahrelange Erfahrung hat und seine Tiere in- und auswendig kennt, kann man auch auf ihn hören, auch wenn es einem nicht gefällt. Vor allem Kigali ist eine sensible Löwin und kam nicht mit den geänderten Umständen bei der letzten Geburt zurecht. [...]