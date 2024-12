Das Beratungszentrum Ess-Störungen Leipzig, kurz BEL, hat allein in diesem Jahr 450 Betroffene beraten. Nun läuft die finanzielle Förderung durch das sächsische Sozialministerium aus. "Wir müssen mit den Klienten jetzt schon Gespräche führen und ihnen sagen, dass es uns vielleicht ab Anfang des Jahres nicht mehr gibt", sagt Projektleiterin Mona Herdmann. Die Verzweiflung bei den Betroffenen sei groß, da sie teilweise nicht wüssten, wohin sie sich dann wenden könnten.

Eine der Betroffenen ist Alisia. Sie ist vor fünf Jahren an Magersucht und Bulimie erkrankt, hat mehr als 30 verschiedene Therapeutinnen und Therapeuten aufgesucht. Ihre größte Angst war, in eine Klinik eingewiesen zu werden. Durch Zufall fand sie die Beratungsstelle BEL und hat es aus der für sie lebensbedrohlichen Situation herausgeschafft. Aber damit sei es nicht getan, sagt Alisia. "Die eigentliche Arbeit, die kommt immer erst nach dem tiefen Fall, wenn man da wieder raus will." Die Beratungsstelle sei ihr dabei die größte Stütze.