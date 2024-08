Der Schriftsteller Clemens Meyer stellt in Leipzig seinen neuen Roman vor, an dem er viele Jahre lang geschrieben hat. "Die Projektoren" ist ein Opus magnum und mehr als 1.000 Seiten schwer.

Der Roman beginnt in der sogenannten Irren-, Heil- und Pflege-Anstalt von Eduard Wilhelm Güntz im Leipziger Osten, die es einst wirklich gegeben hat und die Meyer weiter existierten lässt. Der Roman führt seine Leser und Leserinnen zum Balkanfeldzug der Deutschen Wehrmacht, an die Drehorte Winnetou-Filme im kroatischen Velebit-Gebirge und zu den Jugoslawien-Kriegen in den 1990er Jahren. Schließlich mischt auch noch eine Gruppe Neonazis aus Dortmund mit. "Die Projektoren" werfen Schlaglichter auf die Krisen und Tragödien Europas.

Was klingt, als könne es niemals zwischen zwei Buchdeckel passen, bewältigt Meyer in Form der Montage: Er sammelt Geschichten ein, schiebt Zeitebenen vor und zurück, stapelt Episoden übereinander – solange, bis sich ein Bild des Großen und Ganzen zusammenfügt. "Das geht auch nur mit einem Montageroman", bekräftigt Clemens Meyer. Er nennt William Faulkner, James Joyce oder Alfred Döblin als Vorbilder.

Außerdem ist Meyer vom sächsischen Schriftsteller-Kollegen Karl May faszioniert: Von seinem Begrüßungsgeld, so erzählt man sich, soll der blutjunge Meyer 20 May-Bücher erworben haben, der Band zu fünf D-Mark. Im Roman taucht der Hochstapler und Märchenerzähler Karl May als "Dr. May" auf.