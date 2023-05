In den vergangenen Jahren rückten die Neubauten immer näher an den ältesten Techno-Club Ostdeutschlands heran. Nun kommt das Ende der "Distillery" - zumindest an diesem Standort. Der Abschied löst bei Club-Besitzer Steffen Kache viele Gefühle aus: "Es ist eine sehr große Traurigkeit vorhanden. Das merke ich auch beim Team. Uns ist noch gar nicht so richtig bewusst, dass hier Schluss sein wird."

Die Distillery als älstester Techno-Club in den neuen Bundesländern muss nach 27 Jahren umziehen. Sein neuer Standort soll auf dem alten Leipziger Messegelände sein. Bildrechte: imago images/Thomas Dietze