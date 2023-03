In der vergangenen Nacht soll eine Falschfahrerin in Leipzig nach einer Polizeikontrolle in einem Streifenwagen geflüchtet sein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird gegen eine 29 jahre alte Frau wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Eine doppelte Polizeikontrolle endete in Leipzig in der Nacht zum Mittwoch damit, dass eine Falscherfahrerin mit einem Streifenwagen geflüchtet sein soll. (Symbolbild) Bildrechte: dpa