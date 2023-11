An den sächsischen Hochschulen soll am Montag gestreikt werden. Zum Arbeitskampf aufgerufen haben die Gewerkschaften für Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Neben Dresden und Chemnitz sind auch die Hochschulen in Leipzig betroffen. Alle Tarifbeschäftigten sowie Auszubildende und studentische Hilfskräfte können sich zum Streik ab 11 Uhr am Hauptcampus der Universität Leipzig treffen.