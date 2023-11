Bildrechte: MDR/Roland Kühnke

Tarifstreit Warnstreik im Öffentlichen Dienst in Sachsen

Hauptinhalt

10. November 2023, 20:08 Uhr

Die Tarif-Verhandlungen im Öffentlichen Dienst der Länder scheinen festgefahren. Auch in der zweiten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber kein Angebot gemacht. Deshalb mobilisiert die Gewerkschaft Verdi jetzt die Beschäftigten. In Chemnitz gingen die Gewerkschafter am Freitag für ihre Forderungen auf die Straße.