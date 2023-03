Streikrecht Welche Rechte und Pflichten haben Streikende?

Das Recht auf Streik ist im Grundgesetz Artikel 9, Absatz 3 geregelt. Dennoch gibt es in der Praxis viele Fragen: Gibt es Berufsgruppen, die nicht streiken dürfen? Dürfen auch nicht gewerkschaftlich Organisierte streiken? Und dürfen Arbeitnehmer wegen ihrer Beteiligung am Streik durch den Arbeitgeber abgemahnt oder gar gekündigt werden? Diese und weitere Fragen beantwortet Gilbert Häfner, ehemaliger Präsident des Oberlandesgerichts in Dresden.