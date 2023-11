Tarifkonflikt der Länder Verdi und GEW rufen zu Warnstreik in Leipzig auf

Die Gewerkschaften Verdi und GEW haben die sächsischen Landesbediensteten in Leipzig für Dienstag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Betroffen sind den Angaben zufolge alle öffentlichen Hochschulen in der Stadt, das Studierendenwerk, die Landesdirektion und die Universitätsklinik. Am Vormittag ab zehn Uhr soll eine gemeinsame Kundgebung stattfinden. Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder.

"Aktuell kommt es daher auch am Universitätsklinikum Leipzig zu einzelnen Streikmaßnahmen und zu Einschränkungen in der Patientenversorgung mit teilweiser Verschiebung planbarer Behandlungen und längeren Wartezeiten", sagte UKL-Sprecherin Helena Reinhardt MDR SACHSEN. Die Notfallversorgung sowie eine eingeschränkte Normalversorgung würden abgesichert.

Die Gewerkschaften GEW und Verdi sowie die Polizeigewerkschaft GdP und die IG Bau fordern für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat sowie höhere Ausbildungsvergütungen und einen Tarifvertrag für die rund 7.000 studentischen Beschäftigten in Sachsen. Letztere erhalten Sachsens GEW-Vize David Jugel zufolge meist nur den Mindestlohn. Zudem seien in der Wissenschaft befristete Verträge die Regel, kritisierte Jugel.

Die Arbeitgeber legten in den bisherigen zwei Verhandlungsrunden kein Angebot vor. Sachsens GEW-Landeschef Burkhard Naumann sagte, angesichts dieser Blockadehaltung führe am Streik kein Weg vorbei. Die Leipziger Verdi-Gewerkschaftssekretärin Julia Greger erklärte, viele Beschäftigte am Leipziger Uniklinikum würden bereits über einen Wechsel an Krankenhäuser im Umland nachdenken, weil die Bezahlung dort besser sei.