Von Mittwoch bis Samstag ist in Leipzig aufgrund von Konzerten in der Red Bull Arena mit umfangreichen Verkehrseinschränkungen für Anlieger und Gäste zu rechnen. Am Mittwoch wird das Pink-Konzert bereits drei Stunden früher durch Vorbands eingeleitet. Am Freitag tritt Schlager-Star Roland Kaiser um 20 Uhr auf. Peter Maffay folgt mit seiner Abschiedstour am Samstag ab circa 19:45 Uhr.

Um Einsatz- und Rettungswege sicherzustellen, ist mit Halteverboten in der Goyastraße, Eitingonstraße, Max-Planck-Straße und Capastraße sowie auf dem Cottaweg und dem Stadionvorplatz zu rechnen.

Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures

Stadt bittet um Nutzung von Park-and-Ride-Plätzen

Die Bewohnerschutzzone im Waldstraßenviertel wird an allen drei Konzerttagen von 14 Uhr bis circa 20 Uhr eingerichtet. Außerdem wird sie von der Leibnizstraße bis zur Jacobstraße erweitert. Für Anlieger, Taxis und Lieferfahrzeuge am Knoten Humboldtstraße/Jacobstraße ist eine Einfahrtsmöglichkeit vorgesehen. Die Einfahrt in das westliche Waldstraßenviertel erfolgt für Berechtigte wie bisher über die Straße "Am Sportforum" in die Goyastraße. Radfahrer dürfen überall dort in den Sperrkreis einfahren, wo das Zusatzzeichen "Radfahrer frei" angebracht ist.