Die Staatsanwaltschaft Leipzig sieht zwischen den drei Leichenfunden in der vergangenen Woche im Westen der Stadt keine Verbindung. Wie ein Sprecher der Behörde am Mittwoch sagte, könne man derzeit ausschließen, dass es "zwischen diesen drei bekanntgewordenen nicht natürlichen Todesfällen Zusammenhänge gibt."

Am Donnerstag der vergangenen Woche wurde in einem ehemaligen Getreidespeicher in der Plautstraße ein Leichnam entdeckt, dessen Identität bislang ungeklärt ist. Am gleichen Tag gab die Polizei bekannt, dass wenige Tage zuvor im Karl-Heine-Kanal eine Leiche gefunden worden war. Dabei soll es sich den Angaben zufolge um einen 38 Jahre alten Mann handeln.