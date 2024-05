Bildrechte: MDR/Christian Kerber

Fußball Motorrad-Staffel übt Polizei-Eskorte für EM in Leipzig

Hauptinhalt

15. Mai 2024, 17:57 Uhr

Ins Trainingslager vor der Fußball-EM in Deutschland gehen nicht nur die Mannschaften, sondern auch die Sicherheitskräfte. Die Motorrad-Staffel der Polizei Sachsen testete in Leipzig. Die Motorrad-Crews sollen die Teams und prominente Gäste während der vier EM-Partien in der Messestadt eskortieren.