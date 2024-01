Vor vielen Boxen in der für 500 Sportpferde umgebauten Halle 5 auf dem MessegeländeLeipzig stapelt sich Heu, liegen säckeweise Möhren und Äpfel - und stehen sogar Wasserkanister. "Wir haben unser Wasser von zuhause mitgebracht, weil die Pferde ungern fremdes Wasser trinken", erklärt eine Pferdebesitzerin MDR SACHSEN. Eigenes Futter in der Fremde helfe, Stress und Verdauungsprobleme zu vermeiden.

In anderen Boxen hängen bunte Bälle gegen Langeweile vor, während oder nach den internationalen Wettkämpfen. Doch am auffälligsten sind Kuscheltiere. Der große, dunkle Hengst "Sky" zum Beispiel kann nachts nicht ohne sein Schäfchen verbringen. Mit dem spiele und kuschele er immer, sagt seine Pflegerin und lacht beim Blick auf das angekaute Plüschspielzeug. In der Box gegenüber kann eine sensible Stute aus vielen Spielsachen auswählen: Fuchs, Pferdchen und Einhorn zum Beispiel. Doch als liebste Gesellschafterin zum Kuscheln hat die Stute ein Mini-Shetlandpony namens "Fritzi". "Damit die Stute ruhig und entspannt ist, haben wir eben auch ihre beste Freundin mitgebracht", sagt die Tierbesitzerin dazu.

Noch bis zum Sonntag verbringen Sportpferde aus aller Welt in der Messehalle - zwar steht jedes in seiner Box, aber sie sind auf engem Raum auch wie in einer Art Jugendherberge zusammen. Koppeln oder weitläufige Ausrittmöglichkeiten an der frischen Luft fehlen. All dies könne Stress auslösen, sagt der Bundestrainer der deutschen Fahrsportnationalmannschaft, Karl-Heinz Geiger. Es sei aus psychologischer Sicht sehr, sehr vorteilhaft, wenn man den Pferden eine Abwechslung biete. Bälle, Figuren oder Spielzeuge vermeiden Stress und das bringe "unter Umständen auch Vorteile in den Pferdeprüfungen".