Sicherheit Kritische Infrastruktur: Fachkonferenz in Leipzig lädt zum Austausch ein

07. November 2023, 13:35 Uhr

Mehrere Hundert Teilnehmer nehmen dieses Jahr erneut an der "protekt" in Leipzig teil – einer Fachkonferenz, die sich dem Schutz kritischer Infrastruktur verschrieben hat. Im Fokus der Konferenz stehen in diesem Jahr unter anderem kommunale Träger und wie diese sich auf zahlreiche Gefahrenszenarien wie Gasmangel oder einen Blackout vorbereiten können. Unterstützt wird die "protekt" vom Bundesinnenministerium und der der sächsischen Staatskanzlei.