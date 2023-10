Bildrechte: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Cyberkriminalität Innenministerium arbeitet an Notrufnummer bei Hackerangriffen

31. Oktober 2023, 05:00 Uhr

Behörden, Unternehmen und Privatleute: Alle könnten von Cyberkriminellen angegriffen werden. Wer gehackt wird, ist mit der Situation meist überfordert. Was also tun, wenn sensbile Daten gestohlen wurden? Das Innenministerium arbeitet derzeit an einer einheitlichen Notfallnummer. So sollen Betroffene quasi Erste Hilfe bei einem Angriff erhalten. Doch manche IT-Fachleute kritisieren die Idee. Die Länder in Mitteldeutschland setzen auf Expertennetzwerke.