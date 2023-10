Bildrechte: dpa

Klimaziele Neues Heizkraftwerk in Leipzig liefert Wärme für die Stadt der Zukunft

Hauptinhalt

23. Oktober 2023, 14:38 Uhr

Mit einem neuen Heizkraftwerk will die Stadt Leipzig die Klimaziele erreichen und die Wärmeversorgung der Stadt zukunftsfähig machen. Bereits in der vergangenen Woche ging das Kraftwerk in Betrieb. Am Montag wird es in Anwesenheit von Sachsens Umweltminister Günther feierlich eröffnet.